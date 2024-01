Buscando onde comer em Santa Cecília? A gente te ajuda! Bairro da zona central de São Paulo, faz divisa com Higienópolis e Vila Buarque, oferecendo opções deliciosas e variadas quando o assunto é comer e beber bem. Apresenta muitos bares, botecos e restaurantes para todos os bolsos e que atendem a todos os gostos.

Jardim de Napoli

Inaugurado em 1949 e fixo no mesmo endereço desde 1968, o Jardim de Napoli serve o melhor da comida italiana, com a especialidade da casa sendo o polpettone à parmegiana recheado com mussarela. As porções de massa são bem fartas e também tem boas pizzas.

Onde: R. Martinico Prado, 463 - Santa Cecília

Kraut Bar

PUBLICIDADE

Diretamente de Berlim, este bar vem para mostrar a variedade gastronômica da região. Com suculentos sanduíches de schnitzel, carne empanada que vem nas versões bovina, porco e frango. Há também uma versão vegetariana do lanche. De acompanhamento, a melhor pedida é a tradicional salada de batata. Como todo bom lugar alemão, não pode faltar chope! São cinco torneiras da bebida disponíveis para os clientes.

Onde: R. Barão de Tatuí, 405 - Vila Buarque

Cangote Sorvetes

Para a sobremesa, um delicioso sorvete com sabores do Nordeste é nossa sugestão. Livre de corantes, emulsificantes e gordura vegetal, o Cangote Sorvetes serve delícias em dez sabores diferentes preparados de acordo com a época do ano. Alguns exemplos são os sorvetes de umbu, amendoim, siriguela, mangaba e graviola. Outros sabores especiais também são servidos, como de queijo-coalho e caju com cachaça. Opções que sempre estão no cardápio são cajá, tapioca e nata goiaba, os mais pedidos da casa.

Onde: R. Aureliano Coutinho, 278 - Vila Buarque

PUBLICIDADE

Confira outros restaurantes e bares na região de Santa Cecília aqui.