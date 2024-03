Conhecida como Dona Onça, melhor chef do mundo, Janaína Torres, explica a origem do apelido

Além de ser a responsável pelo premiado restaurante A Casa do Porco, Janaína Torres é o nome por trás de outros quatro estabelecimentos situados nas áreas centrais da cidade de São Paulo, o Hot Pork, o Merenda da Cidade, o Sorveteria do Centro e o Bar da Dona Onça.

As casas têm ganhado ainda mais destaque depois da última quinta-feira (21), quando Janaína foi eleita como a Melhor Chef Feminina do Mundo pelo 50 Best. O título integra uma série de premiações acumuladas pela chef, que, só em 2023, emplacou A Casa do Porco como o 4° melhor restaurante do continente latino-americano e o 12° melhor em escala global, além de ser vencedora da categoria American Express Icon em 2020.

Em contato com a cozinha desde a infância, Torres abriu seu primeiro restaurante em 2008, que leva seu principal apelido: Dona Onça. Para ela, o termo é simbólico, isso por conta de seus aspectos que remetem ao animal fazem parte de seu estilo - tanto visual quanto na cozinha.

“Ganhei o apelido de Dona Onça de um maître [título dado a quem coordena garçons em um restaurante] com quem trabalhei. Os jaguares são observadores; eles esperam o momento certo antes de atacar, e é assim que eu trabalho”, explica a chef ao 50 Best.