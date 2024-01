Conta de restaurante surpreende por chegar a mais de R$ 500 mil

Quem esteve atento aos assuntos que correram pela internet no ano de 2022 muito provavelmente se deparou com um vídeo ou outro dos bifes folhados a ouro da rede de restaurantes Nusr-Et Steakhouse, famosa por oferecer pratos glamurosos por preços altíssimos. Um de seus estabelecimentos chegou a receber a seleção brasileira durante a Copa do Mundo no Qtar.

A rede é comandada pelo empreendedor e chef turco Nusret Gökçe, também conhecido pelo nome Salt Bae, que constantemente exibe em suas redes sociais os recibos dos pedidos, recheados de números com muitas casas decimais indicando valores exorbitantes.

No último domingo (21), ele postou uma nova nota com a legenda que, em livre tradução, diz: “Dinheiro vem, dinheiro vai”, somando 398630,00 em dirham, moeda oficial de Dubai (de sigla AED, que equivale a aproximadamente R$ 530 mil, pela cotação atual).

O post, que já bateu mais de 12 mil comentários, não apenas desperta opiniões diversas como também chama atenção por alguns itens mais “acessíveis”, como a porção de batatas fritas que custa AED 50 (R$ 66,91 pela cotação atual).

PUBLICIDADE

Isso tem sido uma constante na unidade localizada em Londres, que tem em seu menu executivo opções como steak tartar por R$ 190.