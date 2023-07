Copa do Mundo: brasileiros trocam o churrasco pelo pão de queijo para torcer pelo Brasil

Copa do Mundo Feminina: torcedores se reúnem com pão de queijo para torcer Foto: imagem: reprodução do instagram @

A Copa do Mundo Feminina começou, e o Brasil teve sua grande estreia nesta segunda-feira (24), às 8h da manhã. Os torcedores acordaram mais cedo para poder torcer e comemorar a vitória do jogo, que já começou a competição com quatro gols contra o Panamá.

Segundo a Agência Brasil, dezenas de famílias trocaram a tradicional cerveja e churrasco, pelo café e pão de queijo. A festa foi garantida no espaço Nossa Arena, localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, que preparou um grande buffet a vontade para quem passasse por lá.

A Nossa Arena é uma arena poliesportiva exclusiva para meninas, mulheres e pessoas trans. E, para a Copa do Mundo Feminina, preparou uma programação especial para acompanhar aos jogos.

Além da transmissão dos jogos, haverá o lançamento de um livro e um evento para reunir meninas de projetos sociais. Tudo isso, com um saboroso banquete de café da manhã à vontade por R$42,00.