Cordeiro e batata gratinada: aprenda receita marcante para fazer na ceia de Ano Novo

Entre as opções para compor uma mesa principal, as carnes se tornam destaque na maioria dos lares. A depender de cada gosto, dá para apostar em particularidades mais afloradas ou leves com inúmeras combinações.

Neste caso, a escolhida costeleta de cordeiro traz à tona no paladar uma qualidade mais forte. No ponto certo que apresenta zonas avermelhadas, a maciez por dentro proporciona uma degustação saborosa.

Mesmo diante dessas características, podemos pensar em uma batata gratinada para acompanhar essa carne. Por meio do cozimento correto, os pedaços de batata ainda vão derreter em cada mordida.

Imagina unir maciez e crocância de uma camada fina de queijo, além de delicadas texturas? É de se apaixonar. Se interessou e quer saber mais? Você pode conferir mais detalhes e dicas especiais dessa receita clicando aqui.