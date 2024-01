Segundo o ranking da enciclopédia gastronômica TasteAtlas, a coxinha ainda tem que caminhar alguns passos para dominar de vez o paladar dos brasileiros. Ficando fora do top 3 dos pratos melhor avaliados na plataforma do site TasteAtlas, o quitute brasileiro foi superado pelo pão de queijo, iguaria mineira.

Composto a partir da avaliação dos usuários do site, o ranking dos melhores pratos típicos apresenta uma nota de 4,5 estrelas para a coxinha, o que não garantiu a ela um posto no pódio. Com 4,6 estrelas de avaliação, o pão de queijo superou, além das coxinhas, pratos como a moqueca e o vatapá, conquistando o terceiro lugar na lista.

A picanha brasileira, eleita o melhor prato do mundo em 2023 pelo TasteAtlas, lidera a lista do Brasil na avaliação dos usuários no site.

Como funciona o ranking do site TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.

