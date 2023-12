Cozinha italiana é escolhida como a melhor do mundo em guia; confira posição do Brasil

Com o ano de 2023 chegando ao fim, o site de avaliações TasteAtlas atualizou suas listas, entre elas a que contempla as melhores cozinhas do mundo, elencando em posições de 1 a 100.

Nesta edição, os resultados foram divulgados com base em 395.205 classificações de pratos (com 271.819 válidas) e 115.660 classificações de produtos alimentícios (com 80.863 válidas). As duas médias também foram utilizadas para casos de empate, colocando à frente as cozinhas com pratos com índices mais altos de avaliação.

A cozinha brasileira aparece em 12° lugar no ranking, antecedido pela cozinha indiana (11°) e peruana (10°), responsável inclusive, por deter o melhor restaurante de toda a América Latina. Confira as 9 primeiras colocadas logo abaixo:

9°: Cozinha espanhola

8°: Cozinha francesa

7°: Cozinha mexicana

6°: Cozinha indonésia

5°: Cozinha chinesa

4°: Cozinha portuguesa

3°: Cozinha grega

2°: Cozinha japonesa

1°: Cozinha italiana

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking elaborado por especialistas em gastronomia. As listas têm a colaboração de usuários do site, onde amadores dão notas de 0,5 a 5 para diferentes pratos típicos de países do mundo inteiro. Para formar os rankings divulgados no portal, a plataforma reúne uma média das notas indicadas pelos usuários e montam a classificação geral.