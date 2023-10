Cozinheiro viraliza após queimar o dedo e levar susto no ‘Mais Você'; veja vídeo

O final do Mais Você na última segunda-feira (2) gerou um momento cômico que logo viralizou nas redes sociais. É que um dos cozinheiros de Ana Maria Braga queimou o dedo enquanto preparava uma das receitas do programa.

A cena, que foi vista por todo o Brasil, ocorreu enquanto Ana Maria se despedia de Felipe Andreoli e Tati Machado, que tomaram café da manhã com a apresentadora para falar sobre o mundo dos famosos e sobre as últimas notícias do esporte.

Apesar da careta e do susto, a direção do programa comunicou ao gshow que Ícaro Theodoro, que é cozinheiro júnior do Mais Você, foi tirar o papel alumínio de cima da comida que estava dentro da air fryer, e o vapor estava quente, por isso, o susto. Já está tudo bem com ele.

Veja o vídeo do momento:

