Cravo-da-índia: saiba como utilizar a especiaria na cozinha e conheça seus benefícios

As especiarias são grande parte do charme de muitas receitas, sejam elas doces ou salgadas. Esses ingredientes sozinhos ou combinados resultam em sabores que podem definir determinados tipos de culinária, já que trazem características únicas. Entre as mais conhecidas, está o cravo-da-índia, o acompanhamento inseparável do beijinho.

O que é cravo-da-índia?

O cravo-da-índia, na verdade, é a flor imatura de uma árvore, colhida quando ainda está dura. Após a colheita, ela seca até ganhar a cor de madeira. Apresenta sabor acentuado e pode sobrecarregar um prato se colocado em excesso. Quando é adquirido em pó, deve ser usado “com a pontinha de colher”.

Como utilizar cravo-da-índia?

Uma das especiarias mais conhecidas, o cravo-da-índia funciona muito bem em receitas doces e salgadas. Com aroma inconfundível, perfuma os preparos e traz um sabor especial ao tender, ao arroz e várias outras produções culinárias.

PUBLICIDADE

A especiaria funciona melhor em receitas em que pode ser facilmente removida após ter deixado seu sabor, como em marinadas ou doces em calda. Em pó, empresta sabor a bolos e biscoitos, assim como a canela e o gengibre.

Benefícios para a saúde

Além de ter uma aroma maravilhoso e dar um sabor especial às receitas, o cravo-da-índia também possui benefícios para a saúde, como mostra a matéria de Juliana Carreiro, na editoria de Saúde do Estadão.

A especiaria é um dos ingredientes mais indicados para tratar e previnir gases. O óleo extraído do cravo-da-índia possui ação contra a formação de ar no estômago e intestino. Ele pode ser tomado como chá ou utilizado em outros preparos culinários.

Outras especiarias

PUBLICIDADE

Assim como o cravo-da-índia, existem muitas especiarias que são perfeitas para incrementar os pratos e trazer um sabor especial para suas receitas, como canela, cominho, curry, gengibre, noz-moscada, páprica, entre outras. Para saber mais sobre esses temperos e como utilizá-los na cozinha, leia a matéria de Renata Mesquita, no Paladar.