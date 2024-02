Cream cheese da Vigor é eleito o melhor do mercado; veja o porquê

O queijo é um dos subprodutos mais famosos do leite e pode ser fabricado em diversas versões, entre elas o cream cheese (queijo cremoso), que se assemelha ao requeijão, mas possui diferenças significativas no sabor e consistência.

O alimento está presente na área de laticínios na maioria dos supermercados, sob diversos selos diferentes, e a fim de descobrir quais deles trazem mais qualidade à mesa, o Paladar realizou mais um teste, contando com a avaliação atenta e criterosa de cinco especialistas: Yasmin Silva, da Glacê Patisserie; Michelle Kallas, da Mica Chocolates; Arthur Lins, do Z-Deli; Helena Mil Homens da Padaria St. Chico; e Walkyria Fagundes, do AE! Café & Cozinha.

Amostras de seis das principais marcas do produto entraram na curadoria para a degustação às cegas, e o cream cheese que mais agradou os jurados, conquistando o primeiro lugar do ranking (cuja versão completa pode ser conferida aqui), foi o da Vigor, por apresentar um sabor muito próximo ao da versão artesanal, delicado e com aspecto visual atrativo.

Além disso, um dos pontos positivos que mais chamaram a atenção foi a textura versátil, que permite um uso adequado tanto em receitas mais simples, como espalhado no pão do sanduíche, quanto em preparos mais elaborados, cujas sugestões podem ser vistas a seguir:

Cheesecake de manga e maracujá

O cream cheese faz parte de uma das receitas clássicas da confeitaria, o cheesecake, conferindo uma massa cremosa que, neste caso, orna perfeitamente com uma compota de maracujá e manga. Confira o passo a passo aqui.

Cheesecake de manga e maracujá Foto: Rodolfo Regini

Tartare de salmão com creme de wasabi

Com ingredientes frescos e suaves, esse prato elaborado pela chef Danielle Dahoui, do Ruella Bistrô, é uma explosão de texturas, equilibrando a intensidade da raiz de wasabi com o cream cheese. Aprenda a reproduzir aqui.

Tartare de salmão com creme de wasabi. Foto: RICARDO DANGELO

Batata assada com frango e cream cheese

Ainda é possível utilizar o cream cheese para somar a outros queijos e frango desfiado para rechear batatas. Aprenda a receita do Dickey’s Barbecue Pit aqui.