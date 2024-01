Cream cheese vice-campeão do mercado: qual foi o critério dos especialistas?

Uma breve passada pelo setor de laticínios no supermercado permite ver a variedade de tipos de queijo à venda, e entre as opções mais comuns está o queijo cremoso (popularmente conhecido pelo termo em inglês, cream cheese), utilizado para compor receitas, como cheesecake, bolo red velvet, entre outros pratos doces e salgados, e também para ser consumido no dia a dia com pães e torradas.

Assim como a maioria dos alimentos industrializados altamente consumidos pelo público, existem hoje diversas marcas responsáveis por fabricar e comercializar o cream cheese, e com o intuito de auxiliar a fazer as melhores escolhas, o Paladar promoveu mais uma edição do Paladar Testou.

Cinco especialistas testaram seis dos principais selos do produto, levando como critério de avaliação aspectos como textura, sabor e aparência. As amostras foram degustadas às cegas para evitar ao máximo parcialidades, e o resultado foi exposto em um ranking, contemplando os melhores e piores produtos.

A marca que conquistou o segundo lugar, tornando-se vice-campeã, foi a Polenghi, por apresentar um sabor leve, agradável e nostálgico, de acordo com os jurados. Além disso, sua textura sedosa também atribuiu mais pontos ao produto.

O ranking completo e as considerações detalhadas dos especialistas podem ser conferidos na matéria ‘Qual o melhor cream cheese?’, por Chris Campos, disponível aqui.