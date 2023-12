Creme de leite: qual é a 2ª melhor marca do mercado de acordo com especialistas?

Originado da extração da parte mais gordurosa do leite, o creme de leite é um produto que pode ser obtido de forma artesanal levando uma boa dose de horas junto a uma série de cuidados especiais. Há, no entanto, uma opção muito mais prática: a versão industrializada, pronta para ser utilizada em diversas receitas, sendo necessário apenas abrir a caixinha.

Como é de costume entre o setor dos alimentos industrializados, existe nos mercados uma série de versões diferentes do creme de leite, tanto no quesito de variação de porcentagem de gordura quanto no âmbito das muitas marcas que se dispõem a fabricar.

O Paladar reuniu especialistas para testar 10 marcas diferentes afim de saber quais delas oferecem melhor qualidade ao consumidor. Juntos, os chefs Marcelo Martino de Almeida, Douglas Benatti, Tássia Magalhães, Luiza Pompeu e Mariana Gorsky avaliaram amostras às cegas levando em consideração consistência, sabor e aparência.

Ao fim da etapa de degustação, os jurados concederam o segundo lugar do ranking às marcas Italac e Paulista, pois ambas apresentam um sabor muito equilibrado, aparência leitosa e atrativa, além de consistência fluida.

Os especialistas expuseram suas impressões de cada prova e ranquearam as marcas restantes, com direito a vídeo dos bastidores da degustação, que pode ser assistido na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

