Creme de leite: qual é a 3ª melhor marca disponível no supermercado?

Seja para preparar um estrogonofe, um purê ou simplesmente para acompanhar um morango, você pode optar por usar o creme de leite. No entanto, com tantas opções no mercado, qual seria a melhor marca?

Neste momento, é comum que surjam dúvidas como: “Posso usar o de caixinha ou tem que ser a versão em lata? E a nata? É a mesma coisa?”. Para ajudar nesta decisão, o Paladar convidou um grupo de jurados especializados em creme de leite para testar 10 marcas do produto.

No time de especialistas, foram convidados os chefs de cozinha Marcelo Martino de Almeida, Douglas Benatti, da Enosteria, e Tássia Magalhães, do Nolita, além de Luiza Pompeu e Mariana Gorsky, sócia da Confeitaria Dama.

Após avaliação, no ranking das melhores marcas em terceiro lugar ficou o creme de leite da Jussara! Para ver a lista completa e conferir mais detalhes da reportagem da jornalista Chris Campos, clique aqui.