Croma Beer apresenta edição especial de Natal com imperial stouts exclusivas

A Croma Beer lança nesta quinta-feira, 21, cervejas especiais para este Natal. O Ho Ho Ho Pack conta com quatro Imperial Stouts de 12% ABV, sendo três delas envelhecidas durante 12 e 24 meses em Barris de Bourbon.

As quantidades dos packs são limitadas e podem ser adquiridas no aplicativo ou na loja virtual da cervejaria por R$ 379.

Então inclusas no pacote a Flashing Lights Bba, que traz sabores mais complexos e possui um toque de amendoim e coco, indicada para quer experimentar algo fora do comum. Há também a St. Nicholas Bba, cerveja maturada em barricas de Bourbon e sem adjuntos, ótima para quem prefere cervejas mais tradicionais e com dulçor mais controlado. Ela ainda tem corpo alto e notas de toffee, baunilha e chocolate.

Ho Ho Ho Pack, da Croma Beer Foto: Divulgação/Croma Beer

Já a Snow Balls Bba é a opção para quem gosta de sabores mais doces, pois tem adição de coco e cacau. Por fim, a Nut Star traz os sabores da junção de castanha de caju e cacau.