Setembro é um mês propício para comer bem e pagar pouco em São Paulo. O Centro de Tradições Nordestinas (CTN) está promovendo a 5ª edição do Festival Gastronômico Nordestino, que tem entrada gratuita e pratos por até R$ 14,99.

O evento, que vai até o dia 26 de setembro, aos sábados e domingos, tem uma seleção especial com mais de 20 pratos típicos do nordeste. Entre eles, se destacam o bolinho de costela, o espetinho de carne de sol com queijo coalho, a tapioca salgada e o risoto do sertão.

Nas sobremesas, o que não falta é variedade. Cocada cremosa, pudim de tapioca, pipoca de paçoca, sorvete de cupuaçu e a clássica cartola são algumas das opções doces.

E vai ter música ao vivo, visse? Tem arrocha com a banda ‘Forró Engatilhado’, eletrônico com o grupo ‘Forró do Interior’ e Saulo Andrade trazendo aquele sertanejo típico.

Serviço

PUBLICIDADE

Rua Jacofer, 615, Bairro do Limão.

De 4 a 26 de setembro, sempre aos sábados e domingos, das 11h às 23h.

Entrada gratuita.