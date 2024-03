As aifryers funcionam com base em um sistema que aquece e faz o ar superquente circular em seu interior, cozinhando o alimento sem a necessidade de usar óleo. Para que o eletrodoméstico continue fazendo o trabalho bem, pegamos dicas com Jacques Krause, diretor de produtos e comércio exterior da Mondial, sobre cuidados necessários com o aparelho.

Ao ligar

“É importante ligar o aparelho diretamente à rede elétrica compatível, sem o uso de extensões ou adaptadores de tomada. Além disso, posicione a airfryer com a distância mínima de paredes e armários, conforme indicado no manual do produto, para que haja a correta circulação de ar nas partes laterais e traseiras do aparelho”, aconselha Krause.

Antes de usar e depois

Preaquecer a airfryer antes do uso é essencial para que a receita saia exatamente como o desejado. Para limpar, o ideal é deixá-la esfriar completamente para então lavá-la com uma esponja macia e detergente neutro.

O que não colocar na airfryer?

Para que sua airfryer continue funcionando bem, há também produtos que não devem ser colocados na fritadeira elétrica, como alimentos enlatados que precisam ficar submersos em água para o cozimento. “Uma vez submetida ao aumento da temperatura, a pressão no interior da lata também aumenta, podendo, eventualmente, se romper”, explica.