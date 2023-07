Culinária em tons de rosa: prepare-se para o filme da Barbie

Margot Robbie como 'Barbie' Foto: Cortesia Warner Bros. Pictures

Os dias de brincar de comidinha com bonecas estão contados!

Brincadeira à parte é porque agora a Barbie, a boneca mais famosa do mundo, ganhou a sua primeira versão humana. A atriz Margot Robbie é quem dará vida a ela no live-action dirigido por Greta Gerwig, que será lançado no Brasil no dia 20 de julho.

Mas, o mundo cor de rosa não está restrito apenas ao Barbieverso! Quando citado que os dias de brincar de comidinha com bonecas estão com os dias contados, é porque já existem espaços reais com decoração predominantemente rosa, que remetem ao mundo da boneca, inclusive, servindo itens curiosos para degustar!

Acompanhe as indicações selecionadas pela Paladar e também aproveite para conhecer novas receitas para levar a magia da Barbie para a própria cozinha, em uma experiência encantadora.

Para degustar fora

Pink coffee, da confeitaria PikurruchA's Foto: Divulgação

PikurruchA’s

A PikurruchA’s começou quando Ana Lygia Faria Duarte fez a própria mesa de brigadeiros para seu casamento com Alexandre Silva. Os doces foram um sucesso e, a partir disso, os doces viraram um complemento de renda.

Hoje, a confeitaria tem 3 unidades: Perdizes, Tatuapé e Shopping Golden Square ABC.

A unidade Perdizes foi reformulada e ampliada, e conta com um carrossel temático, um ambiente pet friendly e uma caferia especial. Sem contar na decoração predominantemente rosa.

Os itens queridinhos do público são: porção de mini-coxinha ou mini-bolinha de queijo (R$ 26 a porção com 8 unidades); os drinks alcóolicos Pink Gin e Pink Mimosa (R$ 40 cada); as sobremesas Pikugateau tradicional e Taça delícia (R$ 32 cada); e, claro, o famoso Pink Coffee (R$ 22).





Café Cherrie

Com inspiração nas cafeterias européias, o Café Cherrie, fundado por Ana Cecília Navaro e Ana Carolina Navarro, traz um ambiente moderno, sofisticado e aconchegante, com decoração rosa.

A cor foi escolhida com a intenção de promover um local com energia calma e tranquilizante, ideal para um momento de conexão e para viver e espalhar o amor.

Para degustar, há diversas opções de saladas, lanchinhos, torradas, omeletes e sobremesas.

Entre as opções mais procuradas estão: Panqueca Cherie, Pink Latte (R$ 17), Moccha Cherie (R$ 22), Croissant (R$ 22 simples e R$ 38 recheados), Cookie (R$ 10).

O espaço fica na Rua Dr. Melo Alves, 436 - Cerqueira César.





Receita em casa

Já para você que prefere colocar em prática os dotes culinários, confira algumas receitas para serem feitas em casa:

Sorvete de frutas vermelhas caseiro

Chips de pétalas de rosa

Beterraba com pimenta rosa