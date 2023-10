Cup of Excellence 2023: Saiba qual café brasileiro venceu a categoria Via Úmida

A competição internacional responsável por avaliar produções de café do mundo todo encerrou sua 23ª edição neste sábado (28), e como resultado, os selos nacionais foram grandes destaques.

Na categoria Via Úmida, que exige um preparo com grandes quantidades de água na lavagem dos grãos, que ficam descascados, representando o Brasil e saindo em primeiro lugar na pontuação ficou a marca Ipanema Agrícola, que fica em Conceição do Rio Verde, em Minas Gerais. [o produto não se encontra à venda online, portanto sem preço. procurei de cabo a rabo]

Confira mais detalhes da competição e saiba quais foram as produtoras vencedoras de outras categorias na matéria ‘O melhor café produzido no Brasil em 2023, por Ensei Neto, disponível aqui.



