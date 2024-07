3 curiosidades sobre o pastel de nata que você não sabia

O pastel de nata é um receita típica de Portugal que ganhou popularidade em todo o mundo. Ele é conhecido por seu formato redondinho, creme generoso como um recheio e uma casquinha que se torna crocante após o tempo adequado de forno: a combinação perfeita no paladar.

Além de ser uma delícia, esta receita é bastante curiosa. Sua antiguidade a torna fascinante, e sua composição é frequentemente discutida e confundida com o famoso pastel de Belém. Assim, pode-se dizer que ela vai muito além da mera gastronomia.

Embora eles sejam muito semelhantes na aparência, existem diferenças entre o pastel de nata e o de belém (descubra quais são as diferenças mais abaixo). Os primeiros registros da receita de pastel de nata são da época popular de conventos religiosos, o que comprova a antiguidade da sua criação. O pastel de nata foi escolhido para representar o ‘’prazer do açúcar’' no filme Pobres Criaturas, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2024, em que a personagem Bella, interpretada por Emma Stone, descobre os deliciosos sabores do doce. Confira mais sobre o tema nesta matéria de Matheus Mans.

Pastel de natal x pastel de belém

Embora a base seja a mesma, a receita de pastel de nata pode variar dependendo da região. Geralmente, a massa é mais densa e menos estaladiça. O pastel de Belém, por sua vez, não possui variações ao redor do mundo. Ele resulta em um doce tradicional que combina uma massa fininha estaladiça com o generoso creme, segundo o blog ‘Sambando em Lisboa’ do Estadão, na editoria Viagem.

100 melhores sobremesas do mundo

O pastel de nata foi eleito a melhor sobremesa do mundo de acordo com o TasteAtlas, entre 100 sobremesas ao redor do mundo, enquanto o pastel de belém ocupou a segunda colocação nesta classificação, que ocorre por votação popular. Confira detalhes aqui.

Receita de pastel de nata

O restaurante Rancho Português compartilhou com o Paladar como preparar o pastel de nata em casa utilizando poucos ingredientes, como farinha de trigo, leite e manteiga. Veja a receita completa aqui.

Pastel de nata. Foto: Divulgação Rancho Português