Curry era preparado há 2000 anos no Vietnã e cientistas encontram receita

Curry Foto: Freep

Uma laje de moagem encontrada no Vietnã revelou vestígios de especiarias que fornecem informações sobre como o curry era feito há pelo menos 2.000 anos. A laje estava enterrada 2 metros abaixo da superfície, equivalente á 6,5 pés, foi encontrada onde havia sido um centro de comércio exterior de um antigo reino do Sudeste Asiático, conhecido como Funan.

Segundo o portal CNN, a equipe de pesquisadores que a encontraram, analisou os restos microscópicos e localizaram várias especiarias de culinárias do mundo inteiro, como açafrão, gengibre, raiz de dedo, gengibre de areia, galanga, cravo, noz-moscada e canela. Essas descobertas mostram pistas de como o curry era feito e como foi migrado para o sudeste de Ásia.

Preparar curry no Vietnã se tornou um processo muito mais simples para as famílias devido à disponibilidade de da refeição em pó nos supermercados. Mas, os pesquisadores contam, que é interessante ver que a receita utilizada atualmente, não se desviou tanto do que era usada antigamente. Inclusive, o pesquisador planeja recriar o curry de 2000 anos com base nos ingredientes localizados.

Ainda não se sabe exatamente como o curry chegou ao Vietnã, mas provavelmente, foi devido aos migrantes indianos ou os vietnamitas que foram influenciados pela cultura sul asiática. Uma curiosidade, é que algumas das sementes de noz-moscada desenterradas durante a escavação ainda exalavam um aroma único. Confira mais detalhes do achado em matéria do Paladar.

PUBLICIDADE