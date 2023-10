Da entrada à sobremesa: 3 receitas para fazer no Micro-ondas

Lançado na primeira metade do século XX, o forno de micro-ondas tem conquistado muitos lares desde então pela sua praticidade. Além de ser muito útil na hora de esquentar as marmitas e as sobras da última refeição, o eletrodoméstico também pode ser usado para preparar pratos desde o início.

Veja 3 opções de receitas pensadas especialmente para preparo no micro-ondas:

Lasanha de tomate seco e ricota

Uma opção de receita fácil e perfeita para o almoço, feita com poucos ingredientes e que fica bem cremosa. Confira a receita.

Brownie de chocolate

Essa receita de brownie fácil fica pronta em poucos minutos e leva maçã na massa. Confira a receita.

Salmão ao molho de hortelã e aspargos

Um jeito prático, saboroso e diferente de fazer o peixe. Fica suculento e pode ser feito em apenas um recipiente. Confira a receita.

Receitas testadas e aprovadas

