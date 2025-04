Da Mooca Pizza Shop tem novidades no menu; veja o que comer

Quando se fala em São Paulo, é quase impossível não lembrar de um dos elementos culinários mais clássicos da cidade: a pizza. Afinal, não é à toa que há uma variedade de pizzarias e que a melhor pizza do Brasil seja da região, segundo o 50 Top Pizza de 2024.

Nesta semana, para quem busca novidades bem saborosas, o Da Mooca Pizza Shop chega com uma renovação no menu e pizzas inéditas para a coleção.

Pizzas romanas

De acordo com a matéria de Luigi di Fiore, do Paladar, a pizzaria comandada pelo chef Fellipe Zanuto começa abril com todos os fornos queimando. As inéditas pizzas Batata com Panceta e Carbonara chegam no cardápio em seu formato quadrado, bem ao estilo romano, e cheias de ingredientes.

O sabor Batata com Panceta leva mussarela, batata laminada, panceta, pimenta, flor de sal e alecrim, já a Carbonara tem molho bechamel, panceta de porco, mussarela, parmesão, gema curada e pimenta preta. Para a lista de entradinhas, surge o novo Suppli, um bolinho de risoto com molho de tomate e recheado com queijo.

E para refrescar o paladar, o bar da casa passa a servir coquetéis clássicos por R$ 15, como Limoncello, Old Fashioned e Negroni.

Pizza baiana

Deu vontade de uma pizza completa? Experimente a nova receita colaborativa do chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e da Bráz Elettrica. Com ingredientes bem brasileiros, a pizza inédita aparece como parte de um projeto que explora sabores diferentes na visão dos chefs. Veja a matéria completa aqui.

Restaurant Week 2025

E se você gosta de uma boa comida, vale a pena conferir todas as informações sobre um dos festivais que reúne diversos tipos de categoria. O Restaurant Week 2025 começa sua 34º edição com mais de 180 restaurantes e a possibilidade de menus completos a partir de R$ 54,90. Veja a matéria completa aqui.