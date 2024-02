Davi faz receita diferente de moqueca na cozinha do BBB 24 e web reage

O Big Brother Brasil (BBB) é um programa que frequentemente gera polêmicas gastronômicas, já que os participantes são responsáveis por preparar suas próprias refeições. Nesta edição de 2024, Davi foi praticamente consagrado como o cozinheiro da casa, mostrando seus talentos culinários diariamente.

As câmeras flagraram Davi preparando uma moqueca de peixe com ovos entre os ingredientes para uma refeição entre os brothers do Vip. No entanto, a web reagiu com estranhamento a essa receita, questionando nos comentários da página oficial do BBB, no X, se o ingrediente deveria realmente fazer parte de uma moqueca.

Como mencionado por Cintia Oliveira em uma matéria para o Paladar, a moqueca ‘‘combina influências indígenas, africanas e portuguesas’', e possui essas diferentes versões que mostram sua versatilidade e riqueza culinária.

