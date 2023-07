O filme da Barbie, que teve sua estreia no dia 20 de julho, foi muito além das telas do cinema e levou sua cor rosa para roupas, lojas e restaurantes, seja em acessórios ou alimentos com a temática.

Segundo o SBT, quando o assunto é criatividade, o brasileiro tem um grande destaque. E os restaurantes do país estão inovando cada vez mais com ideias de comidas rosas. Confira algumas das invenções mais ‘diferentonas’:

Sushi rosa

Pizza Rosa

Pão Francês rosa

Lanche rosa com gliter

Pamonha rosa

