Degusta Búzios: maior evento gastronômico da região oferece pratos com preço fixo a R$ 28

Camarão servido no abacaxi Foto: Via Instagram/@degustabuziosoficial

O festival que começou na última sexta-feira (04) na cidade de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, segue para o segundo final de semana em funcionamento, com barracas de atração gastronômicas montadas na Praça dos Ossos, Praça Santos Dumont e nas ruas ao redor.

O maior evento gastronômico da região tem trazido pratos da alta gastronomia como carne serenada, tartare de polvo, ostras, opções doces e muito mais por preços populares, e segue acontecendo na próxima sexta, sábado e domingo (dias 11, 12 e 13 de agosto).

De acordo com o G1, mais de 100 estabelecimentos estão participando desta edição e os pratos principais permanecem com o mesmo preço fixo dos anos anteriores, por R$ 28. Já as sobremesas custam R$ 22.