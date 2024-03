Degustação às cegas: qual maionese levou a coroa de melhor do mercado?

Os produtos caseiros podem ser uma opção melhor quando há um equilíbrio cuidadoso entre os ingredientes, inclusive as maioneses. No entanto, para facilitar a rotina, optar pela versão industrializada pode agilizar as receitas.

Pensando na variedade disponível no mercado, o Paladar convidou especialistas no assunto para determinar quais são as melhores maioneses com base na performance dos produtos puros ou acompanhados de bolachas cream cracker.

Neste caso, a Heinz destacou-se como a número um pelo seu sabor próximo à versão caseira, com temperos equilibrados e uma acidez delicada. Além disso, a textura e o aroma foram considerados agradáveis, conforme descrito por Chris Campos.

A classificação foi realizada com critérios de avaliação que analisavam principalmente aspectos como aroma, textura, cor e sabor entre as oito marcas selecionadas para o teste. Leia o conteúdo completo.

Maionese caseira

Caso você queira testar a receita em casa mesmo após comprar a versão industrializada, siga esta versão do chef Hugo Castelli. Veja a receita completa aqui.