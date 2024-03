Degustação profissional revela os melhores sucos de uva integral do mercado

Para realizar mais uma edição do Paladar Testou, desta vez com foco em sucos feitos com 100% da extração de uvas, foram reunidos os especialistas Gabriel Bocchese, sócio do Paloma, bar de vinhos do Copan; Lua Sampaio, sommelière e influenciadora no @fluanovinho; Rafaela Xavier, embaixadora da vinícola portuguesa Quinta dos Avidagos; e Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia.

Foram selecionadas amostras de 10 das principais marcas do produto no mercado, e cada uma delas foi degustada às cegas (isto é, as garrafas foram descaracterizadas e os sucos, servidos em copos transparentes identificados apenas por números) para evitar possíveis parcialidades nos resultados. A avaliação foi norteada por critérios como coloração, aroma e sabor.

Após a etapa de degustação, constatou-se que os maiores destaques apresentaram características como boa acidez, líquido encorpado, frescor, aroma marcante e agradável, cor atrativa, sabor intenso da fruta e dulçor bem comedido. As três marcas que ocuparam o pódio foram:

Villa Piva (3° lugar)

Davo (2° lugar)

Casa Madeira (1° lugar)

O ranking completo pode ser conferido na matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.