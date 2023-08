Delícias do Sul: conheça 2 pratos tradicionais da região

Que o Brasil possui uma diversificada lista de pratos tradicionais, não é novidade para ninguém. Com influências africanas, indígenas, europeias e asiáticas, o potencial gastronômico do país é aumentado.

A National Geographic mostrou um pouco mais sobre a culinária no Sul do país, uma região com forte influência de imigrantes europeus, como italianos, alemães e poloneses. Confira duas comidas típicas da região:

Barreado

Barreado do Tordesilhas. Típico da cidade de Morretes, no Paraná, ele é feito em panela de barro vedada sobre uma chapa (nunca diretamente ao fogo) e a carne cozinha por aproximadamente 14 horas. Foto: Codo Meletti/Estadão





A carne bovina cozida no barro é característica do Paraná. O prato é composto por carne bovina, farinha de mandioca, bacon, banana, folhas de louro e cebola. É bem conhecida por ser servida em casamentos, batizados e aniversários.

Rocambole de pinhão

Aromas e/ou sabores de pinhão, amêndoa e pinhões torrados. Foto: Marco Pomarico/Estadão

A semente do Sul vai bem em doces e salgados. No rocambole de pinhão, os ingredientes são carne moída, cenoura ralada, pimenta-do-reino, cheiro-verde e outros ingredientes.