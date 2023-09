Tendo início no dia 9 de setembro, a 50° edição da Festa de San Gennaro contará com cinco toneladas de macarrão. O montante foi doado pela marca de massas ‘Adria’, que patrocina o evento há alguns anos.

Além das cinco toneladas de macarrão, a Festa de San Gennaro consome por final de semana cerca de 1.000 litros de molho de tomate. As informações foram confirmadas pelo padre Wellington Laurindo, que é responsável pela paróquia.

Com essas enormes quantidades de macarrão e molho, a Festa de San Gennaro conta com ótimos pratos italianos. Confira algumas opções do cardápio: lasanha, nhoque, zeppole, espaguete, polpeta, bruschetta e pizza.

Serviço

@festasangennaro

Endereço: Rua Lins e Rua San Gennaro, Mooca

Horários: Sábado das 17h às 23h | Domingo das 17h às 22h