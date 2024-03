Delícias nostálgicas: veja ovos de Páscoa com brindes que relembram a infância dos anos 1990

Ovos de Páscoa temáticos geralmente são projetados para atrair as crianças. No entanto, neste ano de 2024, a Cacau Show e outras lojas decidiram despertar um sentimento nostálgico também entre o público dos anos 90.

Isso porque as opções disponíveis trazem desenhos que remetem à geração do milênio, que passava horas assistindo a programas como Ursinhos Carinhosos, Looney Tunes, Johnny Bravo, O Laboratório de Dexter, entre outros.

Esses são exatamente os personagens que compõem parte da seleção da Cacau Show, conforme exibido em seu site. A proposta atrai aqueles que reconhecem cada personagem e se lembram de como era divertido assisti-los.

Ursinhos Carinhosos e Harry Potter

O ovo dos Ursinhos Carinhosos contém 160 gramas e vem acompanhado de uma pelúcia de um dos três personagens em diferentes cores (Zangadinho, Animadinha e Carinhosa). O conjunto custa R$ 109,99.

Outra opção, que inclui um personagem em pelúcia, é o do Harry Potter (Edwiges, Dumbledore e Harry), que teve sua primeira publicação no final do milênio, em 1997. Neste caso, o cliente paga R$ 149,99 pelo conjunto de 250 gramas do ovo mais o personagem.

Looney Tunes

O Pernalonga e a Lola, dos Looney Tunes, são os personagens encontrados em mochilas felpudas que vêm com um ovo de 160 gramas dentro. O preço é R$ 129,90.

Johnny Bravo e O Laboratório de Dexter

Por R$ 74,99, o cliente pode adquirir ovos temáticos dos desenhos do Cartoon Network, como Johnny Bravo e O Laboratório de Dexter. Além do ovo de 160 gramas, os personagens vêm em chaveiro.