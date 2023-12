Dengo lança novo licor de cacau para Natal

A Dengo, uma marca brasileira de chocolates, escolheu inovar nesse final de ano. O lançamento do Licor de Cacau de 374 ml foi elaborado com a intenção de explorar o fruto de forma diferente, sem deixar de lado o gosto intenso que também carrega o leve adocicado.

A decisão aconteceu depois que a empresa se deparou no mercado com licores que, na verdade, expressam sabores mais doces, com gosto de chocolate ou leitosos. A novidade, então, provém de uma nova possibilidade do fruto que leva essência brasileira.

‘’É feito a partir do nibs de cacau, trazendo uma elegância maior, equilíbrio e o verdadeiro sabor da amêndoa de cacau”, explica Luciana Lobo, chocolatière e head de produtos da Dengo. Com isso, a bebida pode ser ingerida pura, gelada ou com outros drinques.

“Sempre estamos buscando explorar mais os derivados do cacau e tudo que conseguimos fazer com ele. Nosso protagonista é o cacau e não o chocolate”, explica, ainda. Você pode conferir mais detalhes lendo aqui a matéria completa de Matheus Mans, do Paladar.