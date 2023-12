Descubra 3 restaurantes imperdíveis em São Paulo para celebrar as festas de fim de ano

Com o ano se encaminhando para o fim, boa parte dos setores de serviço tem funcionado em datas e horários adaptados, e alguns planejam até pausar suas funções durante as vésperas e datas oficiais de Natal e Ano Novo.

Há, no entanto, alguns estabelecimentos que estarão abertos nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além do dia 1° de janeiro, e entre eles está o restaurante Carlota, que receberá a clientela no horário do almoço com sugestões temáticas especiais. A casa conhecida por sua proposta “bistrô de bairro” oferecerá os pratos comuns do cardápio e algumas receitas especiais, como Coq au vin jaune, um cozido de frango com vinho que leva cogumelos do tipo morilles no preparo e é servido em companhia de batata dauphinoise (R$ 120).

Após as festas, o Carlota fará uma pausa nos dias 2, 3 e 4 de janeiro para manutenção da casa e reabrirá no dia 5 de janeiro para jantares.

Natal e Ano Novo no Carlota

Endereço: Rua Sergipe, 753, Higienópolis

Reservas via WhatsApp (11) 98225-6030 ou telefone (11) 3661-8670

Datas e horários de funcionamento:

24/12 (domingo): das 12h às 16h30

25/12 (segunda-feira): das 12h às 17h

31/12 (domingo): das 12h às 16h30

01/01 (segunda-feira) das 12h às 17h

Instagram: instagram.com/carlapernambucocarlota

Site: carlapernambuco.com

Outras casas que estarão em funcionamento durante as festas são:

Le Jazz Boulangerie

Le Jazz Boulangerie Foto: Laís Acsa

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 501, Pinheiros

Telefone: (11) 3085-0576

Datas e horários de funcionamento:

24/12 (domingo): funciona normalmente até às 18h

25/12 (segunda-feira): abre somente balcão para compra de pães e doces até às 14h

31/12 (domingo): funciona normalmente até às 18h

01/01 (segunda-feira): funciona das 9h às 18h (não será montado o buffet de almoço neste dia)

Instagram: instagram.com/lejazzboulangerie

Le Jazz Brasserie

Le Jazz Brasserie em Pinheiros Foto: Mário Leite

Le Jazz Pinheiros – Rua dos Pinheiros, 254, Pinheiros – Telefone: (11) 2359-8141

Le Jazz Melo Alves – Rua Dr. Melo Alves, 734, Jardins – Telefone: (11) 3062-9797

Le Jazz Iguatemi – Shopping Iguatemi São Paulo – Boulevard, piso térreo – Telefone: (11) 3097-8331

Le Jazz Higienópolis – Shopping Pátio Higienópolis – Piso Pacaembu – Telefone (11) 3823-2684

Datas e horários de funcionamento:

24/12 (domingo): todas as casas funcionam até às 17h

25/12 (segunda-feira): todas as casas fecham

31/01 (domingo): As unidades de Pinheiros e da Melo Alves ficarão fechadas, mas as dos shoppings Iguatemi e Higienópolis funcionarão até às 17h

01/01 (segunda-feira): todas as casas fecham

Instagram: instagram.com/lejazzbrasserie