Descubra 4 restaurantes franceses com estrela Michelin de menu sofisticado e acessível

A temporada de férias se aproxima e muitos viajantes ansiosos estão prestes a embarcar em aventuras internacionais, explorando destinos icônicos, como a bela França. Em suas jornadas, a gastronomia frequentemente assume um papel de destaque, com inúmeros restaurantes ostentando estrelas Michelin para deleitar os paladares exigentes dos visitantes.

Caso você seja um desses que visitará a França no próximo ano, ou então sonha em conhecer o país, confira cinco restaurantes que são reconhecidos pelo Guia Michelin.

Este restaurante fica apenas a uma hora de Paris e o chef Marc Duval serve um dos menus de almoço mais baratos de França a 28€ com entrada, prato principal e sobremesa.

O chef Philippe Hardy é dono do Blainville-sur-Mer e transformou-o num hotel-restaurante convidativo. Nos seus pratos, os destaques são os produtos agrícolas locais, servidos juntamente com legumes e ervas aromáticas da horta do chef. O menu de almoço com entrada, prato principal e sobremesa sai por 29,90€.

O restaurante do chef Nicolas Coutaud apresenta de forma extraordinária peixes que muitas vezes passam despercebidos, como a cavala, a sardinha e a pescada. O preço do menu de almoço é de 37€ e inclui entrada, prato principal, sobremesa e um copo de vinho.

Les Cadets , Nantes, França

Neste restaurante, os irmãos Charles e Tristan Bernabé dividem o trabalho, enquanto o primeiro é responsável pela cozinha, o segundo cuida dos vinhos. A sua primeira estrela Michelin foi recebida em 2023 e é a prova de que a dupla funciona. O menu de almoço, com duas entradas, prato principal e sobremesa sai por 36€.