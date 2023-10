Descubra a cerveja paulistana que desbancou todas e foi eleita a número 1 do mundo

Um dos maiores concursos de cerveja do mundo, o World Beer Awards, elegeu a Ashby Britsh Strong Ale como a melhor do mundo na categoria Bitter (onde concorrem as bebidas de graduação alcoólica superior a 5,5%). A bebida é fabricada no interior de São Paulo, em Amparo, segundo informações do Globo Rural.

A cerveja é composta por quatro tipos de malte e lúpulos, que conferem sabor de amêndoas e frutas amarelas. Além disso, a marca conseguiu classificar outras linhas, garantindo uma medalha de prata para a Ashby Weiss, uma de bronze para Ashby Pilsen e uma também de bronze para a Ashby American Pale.

O competição é realizada anualmente em Londres e conta com três etapas de avaliação. A primeira consiste em selecionar as melhores bebidas de cada país, contemplando-as com medalhas de bronze, prata e ouro.

Já na segunda etapa, as cervejarias que receberam medalha de ouro disputam entre si para conquistar o título de país vencedor. Por fim, na terceira, as marcas com melhores avaliações concorrem ao título de Melhor do Mundo em diferentes categorias.

