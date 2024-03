Descubra a mozzarella de búfala que transforma os pratos da estação

A mozzarella de búfala é um queijo delicioso que fica ótimo em saladas e pratos mais elaborados, mas que nos últimos tempos tem pesado no bolso do consumidor.

Quem não consegue ficar sem o produto pode tentar economizar optando uma marca mais em conta, mas o resultado pode ser de amargar, com o famoso “barato que sai caro”.

Para te ajudar a escolher a mozzarella de búfala ideal, o Paladar decidiu realizar um teste às cegas para avaliar as marcas disponíveis em supermercados. No total, seis amostras, feitas com 100% leite de búfala e todas em versão bolinha ou cerejinha, foram colocadas à prova por um time de jurados que ficou responsável pela degustação.

Na avaliação, os especialistas levaram em conta a delicadeza do produto e o frescor. Um dica na hora de comprar o produto é conferir a data de fabricação, dê preferência às opções mais novas e repare na coloração do soro em que estão mergulhadas as bolinhas (quanto menos esbranquiçado e mais transparente, melhor).

Após o teste, o júri concluiu que a marca Búfalo Dourado apresentou o melhor produto. Segundo o júri, a mozzarella de búfala da marca é linda, muito fresca, cremosa e saborosa, com sal na medida e notas lácteas, de leite bom e fresco, bem presente.

Para saber quais são todas as marcas de mozzarella de búfala testadas pelo Paladar e a opinião dos jurados sobre cada uma delas, leia a matéria completa aqui.