Descubra a nova aposta de Lewis Hamilton, campeão mundial da Fórmula 1, fora das pistas

‘Destilado’ e ‘não alcóolico’ são dois termos que raramente se vêem juntos, certo? Em contraponto a essa asserção, nesta semana em suas redes sociais, o piloto e campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton anunciou um produto inovador: o primeiro destilado não alcoólico feito com agave azul, uma planta que pertence à espécie de suculentas e serve de matéria-prima para a produção de tequila.

O produto é lançado sob o selo Almave possui características similares às da tequila, bebida favorita do piloto britânico, mas pula o processo de fermentação, que permite com que a bebida se alcoolize. A Almave, portanto, é para quem deseja saborear notas de um clássico destilado sem sofrer com os efeitos colaterais do álcool.

Segundo informações do MKTEsportivo, a bebida é fruto de uma parceria entre Hamilton e a Casa Lumbre, uma fabricante especializada em tequilas mexicanas clássicas que zela pelo processo tradicional e artesanal em suas produções.

“Estamos imensamente orgulhosos de como estamos liderando a categoria de não alcoólicos em permanecer fiéis à produção de tequila, especificamente o uso de agave real e destilação” afirma o cofundador da Casa Lumbre, Iván Saldaña, sobre a bebida que chega ao mercado em versões para consumo puro e para misturar.

