Descubra a origem de pratos famosos conhecidos por suas nacionalidades

Alguns pratos famosos acabam sendo conhecidos pelos países onde costumam ser consumidos, no entanto parte deles não surgiu necessariamente na nação onde é mais conhecido. O croissant, por exemplo, não é francês!

A seguir, veja alguns pratos que são conhecidos em determinados países, mas que não têm origem naquela nação.

Croissant não é francês?

Rrelatos históricos indicam que a versão moderna do croissant foi desenvolvida na França no final do século XIX, mas a receita teria nascido na Áustria com um doce que existe até hoje, o Kipferl.

Sushi não é japonês?

Para alguns historiadores o sushi nasceu na China, do uso de uma técnica de conservação de peixes em arroz fermentado chamada narezushi.

Macarrão não é da Itália?

Há registros históricos que sugerem que o macarrão já era conhecido na China há mais de 4.000 anos e que ele foi trazido para a Itália no século XIII.

Alfajor não é da Argentina?

O doce tipicamente argentino teria sido trazido pelos mouros na Península Ibérica no século VIII, já que eles faziam a sobremesa chamada Al Hasu, que tinha ingredientes semelhantes ao alfajor.

Pudim de leite não é brasileiro?

O doce tão querido pelos brasileiros foi criado em Portugal e mesmo assim, inspirado em uma sobremesa romana.

Para saber mais sobre esses pratos e outros que não vêm dos países onde são conhecidos, leia a matéria completa.

