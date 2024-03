Descubra a variedade de café mais popular no mundo atualmente

O café é uma das bebidas mais presentes no dia a dia dos brasileiros, sendo consumida desde o café da manhã até o lanche da tarde ou mesmo em xícaras esporádicas durante o dia.

Mas será que café é tudo igual? A resposta é não. Além das várias formas de preparar um café e estilos diferentes da bebida, a variedade dos grãos também é algo a ser considerado.

No mundo, a variedade mais famosa atualmente é a Coffea arabica, com participação de 2/3 da produção total mundial.

No final dos anos 1940, Instituto Agronômico de Campinas (IAC) iniciou experimentos com cruzamento entre arabicas brasileiros e híbridos naturais, como o Sarchimor e Catimor, resultantes de combinação entre arabicas e canephoras. A primeira variedade com essa estrutura a ganhar o mercado foi o Obatã, no final dos anos 1950, vindo uma série como o Icatu, o Catucaí e outros.

Após isso, a junção entre Obatã e Catuaí Amarelo fez surgiu o café Arara, uma variedade que tem se destacado entre as modernas pela alta produtividade e resistência a algumas doenças, o que a torna bastante competitiva e, por isso, muito bem aceita entre os cafeicultores.

