Descubra as 10 comidas mais pesquisadas em 2023 no Google

Com o final do ano chegando, as grandes empresas começam a divulgar uma lista geral que mostra os itens mais procurados, consumidos ou escutados, a depender da plataforma. Como o Spotify e o Ifood, o Google entrou nessa ‘‘brincadeira’’.

Será que você fez parte das pesquisas dos alimentos mais procurados? O prato típico da região do Norte do país, Tacacá, ganhou o topo desse ranking. Em segundo, ficou o ‘Bolo Alagado’, uma receita diferente desse doce e, ocupando o último lugar, temos o ‘Salpicão de Frango’, como descreveu o portal Globo Rural.

1. Tacacá: É o prato típico da Região Amazônica, mas que possui grande popularidade na região Norte do Brasil, preparado com o caldo amarelo tucupi e uma goma de mandioca, podendo ser servido com jambu ou camarão seco. A música da Joelma, ‘Voando pro Pará', pode ter ajudado a impulsionar a pesquisa. Para saber como é preparado, clique aqui.

2. Bolo Alagado: O doce que ganhou uma versão mergulhada em um recipiente com calda acabou viralizando nas redes sociais, o que possivelmente trouxe o aumento das pesquisas no Google para descobrir como fazer o bolo delicioso para um café da tarde. Saiba mais sobre bolo alagado.

3. Salpicão de frango: Bastante amado pelos brasileiros, é um prato agradável em muita das ocasiões, principalmente em encontros familiares. Com cremosidade e o acréscimo de outros ingredientes da sua escolha, se tornou o fechamento do pódio. Confira o passo a passo da receita.

4. Temaki frito: Para os amantes da culinária japonesa, ter uma versão frita de um dos pratos favoritos do público é de conquistar ainda mais o coração. Claro que é um incremento brasileiro, mas que conquistou o 4º lugar de alimentos mais buscados no Google em 2023.

5. Roast Bife: Nada mais é do que um rosbife, com sua composição sendo um assado de carne bovina, podendo ser feito com diferentes cortes, a depender da escolha de quem esteja à frente da receita.

6. Zaatar: O 6º lugar do ranking ficou com um tempero que é bastante utilizado no Oriente Médio,o Zaatar, que leva a mistura de tomilho, orégano, gergilim, cominho, coentro e outros. Aqui no Brasil se destacou na gastronomia libanesa na esfiha, tabule e húmus, por exemplo. Saiba como preparar.

7. Arroz de Cuxá: Ainda conforme o portal, Cuxá é um molho típico da culinária maranhense, que leva ingredientes encontrados com fartura na localidade, que misturado ao arroz ganhou caráter regional e acabou caindo na mesa de diversos brasileiros. Confira como fazer.

8. Ovo de Páscoa de Pistache: Neste ano, o Pistache foi um dos sabores em evidência quando falamos de doces, principalmente no período da Páscoa. Seja para comprar ou fazer uma receita em casa, o recheio ganhou o 8º lugar na lista.

9. Pimenta de bode: Popular no Centro-Oeste brasileiro, é uma pimenta considerada aromática e saborosa, normalmente usada em conserva. Pode incrementar principalmente pratos salgados, mas dá para servir fresca em carne vermelhas, por exemplo.

10. Bolo de coco fofinho: As diferentes receitas de bolos apareceram no pódio do ranking, mas também terminaram a lista. O bolo de coco ocupou o 10º lugar com uma receita que agrada muitos paladares brasileiros, principalmente se a massa for ‘’fofinha’' ou gelada. Veja a receita.

