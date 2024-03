Descubra as 11 padarias mais amadas por chefs em São Paulo

Desde as primeiras horas da manhã, as padarias começam a ganhar vida com os fornos sendo aquecidos e os padeiros cuidadosamente preparando uma variedade de pães e doces para serem exibidos nas vitrines.

Para quem busca recomendações desses estabelecimentos em São Paulo, a matéria de Matheus Mans consultou chefs renomados para citarem suas padarias favoritas.

Nomes como Mari Sciotti, do Quincho, Tuca Mezzomo, do Charco, e Rodrigo Oliveira, do Mocotó, puderam destacar os motivos dessa preferência, abrangendo várias regiões do estado. Leia na íntegra.