Descubra as 3 cafeterias com os designs mais incríveis do mundo

As cafeterias atraem um grande público não só pelas delícias que oferecem, mas também pelo seu apelo estético encantador. No Brasil e em todo o mundo, esses locais atraem muitas pessoas que buscam por um café quentinho, mas também um ambiente confortável para relaxar, estudar, trabalhar ou até mesmo encontrar com os amigos.

O site Architectural Digest selecionou as cafeterias de design mais impressionantes do mundo. Confira três locais icônicos que você precisa visitar:

Jumpin Jacks - cidade de Nova York

Idealizado pelo hoteleiro Jack J. Sitt, essa cafeteria é serve café durante o dia e se transforma em um bar no segundo andar durante a noite. Com tetos altíssimos e uma impressionante variedade de obras de arte, o ambiente é sofisticado.

Colo Café Andes - Bogotá

O local é inspirado nas belezas naturais das regiões cafeeiras da Colômbia. A madeira com tons quentes traz um ar aconchegantes cercado por plantas tropicais. O bambu reveste o teto e as pareces são preenchidas com tecidos. A cafeteria fica localizada perto de uma universidade, por isso há diferentes tipos de áreas de estar para que as pessoas consigam fazer reuniões ou estudar.

The Capsule Café - Ericeira, Portugal

O Capsule Café, situado na pitoresca vila piscatória da Ericeira, em Portugal, destaca-se por sua singularidade. A cafeteria adota uma paleta de cores em tons de azul e branco, evocando o mar, o céu e as nuvens. Seu interior, inspirado nas clássicas lanchonetes, apresenta um layout estreito com um balcão que se estende ao longo da cozinha aberta, complementado por cabines ao longo do outro lado do espaço.