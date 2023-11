Descubra as melhores sorveterias de estilo italiano em São Paulo

Com termômetros marcando temperaturas acima de 30°C somente no período da manhã na maioria das cidades brasileiras e com o alto verão ainda por vir no mês de dezembro, tem sido cada vez mais necessário buscar formas de manter-se seguro em meio ao calor excessivo.

Usar roupas leves, aplicar protetor solar, manter-se hidratado e fazer refeições leves são ótimas saídas, e é claro que uma sobremesa gelada não poderia ficar de fora dessa lista. E se você, leitor, é um amante do sorvete, São Paulo pode ser seu paraíso. A cidade possui inúmeras sorveterias para todos os gostos. Confira, abaixo, duas sugestões de sorveteria no estilo italiano para experimentar deliciosos gelatos e sorbettos:

Le Botteghe Di Leonardo

A loja com sede na Itália possui três unidades em São Paulo e apresenta na vitrine opções clássicas como pistache siciliano, e também sabores à base de produtos locais, como cupuaçu, caju e cambuci.

PUBLICIDADE

Onde: R. Oscar Freire, 42, Jardim Paulista. 2528-2000. 13h/21h (6ª e sáb. 13h/22h. dom. 12h/ 21h).

Pine & Co.

Os gelatos da marca tocada pelos irmãos Raphael e Daniel Lee são feitos com base nas técnicas italianas, mas têm a criatividade como selo registrado. Na vitrine, é possível encontrar sabores como tiramisù, café, bolacha champagne, mascarpone, entre outros.

Onde: R. Mateus Grou, 140, Pinheiros. 12h/19h (6ªa dom. 12h/21h; fecha 2ª).

PUBLICIDADE

Descubra mais sorveterias através do ‘Guia de sorveterias: lugares para tomar bons sorvetes em São Paulo’, elaborado por Matheus Mans e Cíntia Oliveira, que pode ser acessado aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.