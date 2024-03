Descubra as melhores vinícolas do Sul do Brasil para visitar com até R$ 200

Durante o verão, acontece a época de vindima no Brasil, quando os parreirais ficam fartos de uvas maduras e a região Sul celebra a colheita. O ritual é um costume trazido pelos imigrantes italianos, que se fixaram em grande parte do sul do do Brasil.

Essa época do ano é vista como o ápice do enoturismo, pois atrai visitantes de toda parte do país e movimenta as vinícolas, que apostam em experiências diversificadas. Entre as diversas opções, o Estadão separou três vinícolas que oferecem um preço em conta em comparação com as demais para as atividades, confira:

Canela (RS): Jolimont

Localizada na região entre Gramado e Canela, a Jolimont já apresenta de cara uma paisagem impactante, com vinhedos em frente a uma bela cadeia de montanhas. Um de seus principais programas é o Tour Premium, que traz o mundo do vinho por meio de realidade virtual e, depois, uma visita propriamente dita, passando pelos métodos de produção e armazenamento e, claro, degustação de rótulos em uma sala VIP. A experiência é exclusiva para grupos de no máximo 8 pessoas e custa R$ 145 por pessoa.

Garibaldi (RS): Chandon

A grife de espumantes Chandon traz experiências com rótulos especiais no Terraço e na Casa-Container. Integrada à natureza, a casa tem degustação de quatro espumantes da linha Assinatura (Chandon Réserve Brut, Chandon Brut Rosé, Chandon Riche Demi-Sec e Chandon Passion) e custa R$ 150 por pessoa. Outra opção é a degustação de quatro espumantes, um de cada linha (Assinatura, Raízes, Ícones e Free Spirit), por R$ 190 por pessoa.

São Joaquim (SC): Villa Francioni

No alto das montanhas da Serra Catarinense, a Villa Francioni mostra uma mistura única de tradição, inovação e paisagens maravilhosa. O tour inclui uma visita em uma galeria de arte, que recebe exposições itinerantes, e passa pela cave e área de produção. A degustação conta com várias rótulos e entra na programação completa, que custa a partir de R$ 75.

Vacaria (RS): Vinícola Campestre

Essa vinícola produz o vinho mais vendido do Brasil, o Pérgola, e o vinho fino Zanotto. Ela tem uma impressionante estrutura de enoturismo, que inclui museus, caves e uma pequena capela. Os programas incluem degustação de vinhos em frente à lareira e almoços no restaurante Villa Campestre. O passeio inteiro custa R$ 150 por pessoa. Já o piquenique nos parreirais custa R$ 129 para duas pessoas.

