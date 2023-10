Descubra como chefs dominam a arte dos cookies, os famosos biscoitos

Quem não gosta de um bom cookie, não é mesmo? Tanto os biscoitos da vida real que nos deixam mais felizes quanto aqueles que melhoram a experiência do usuário na internet são importantes. Pensando nisso, o Estadão convidou três chefs para compartilharem suas melhores receitas desses biscoitos.

Para o desafio ser maior, os chefs assaram as bolachinhas enquanto deram dicas de segurança digital. Confira mais informações sobre os participantes:

Aline Guedes - a chef paulista é professora e pesquisadora da cultura alimentar quilombola. Ela já participou do programa Mestre do Sabor, da Rede Globo, e também é colunista de vinhos. Para sua receita de cookies, ela escolheu ingredientes brasileiros e especiarias.

Lucas Corazza - chef confeiteiro formado na França, o paulistano é professor e um dos jurados do programa televisivo Que Seja Doce, do canal GNT. Para a receita, ele apostou no “crinkle cookie red velvet”, um biscoito que fica com a aparência quebrada e remete à ideia de cookies corrompidos.

Mari Pacheco Campos - formada em gastronomia, a catarinense é chef confeiteira do restaurante Balaio IMS desde 2022. A receita que ela escolheu mistura chocolate, doce de leite de corte, castanha-do-pará e banana.

Confira aqui o resultado dessa brincadeira deliciosa. Para saber o passo a passo de todas as receitas, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

