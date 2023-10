Descubra como o vinho transformou a capital do café e atraiu turistas

A cidade de Espírito Santo do Pinhal, a 190 km de São Paulo, sempre teve na economia uma história de longa data ligada ao cultivo do café. Porém, a exploração da bebida só aumentou quando o vinho chegou na região, o que fez crescer o interesse turístico e consequentemente a procura por café.

Com a chegada da cultura do vinho, já no século XXI, os cafeicultores que antes olhavam apenas para a exportação do produto como forma de ganhar dinheiro, passaram a ver nas ações ligadas ao turismo, às experiências da bebida e à gastronomia uma possibilidade de negócios extra.

De acordo com a prefeitura de Espírito Santo do Pinhal, atualmente, a cidade possui cerca de 950 produtores de café registrados, dos quais muitos já possuem o selo de Indicação Geográfica (IG), que garante ao consumidor que o produto foi produzido especificamente na região.

Para saber mais sobre o cultivo do café e produção de vinhos em Espírito Santo do Pinhal, leia a matéria completa.

