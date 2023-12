Descubra como queijos de leite cru podem contribuir para a sua saúde

Uma palestra do biólogo Marc-André Sélosse divulgada nas redes sociais depois de uma conferência no Mondial du Formager de Tours, promovida pela Fundação Leite Cru de Paris, trouxe à tona um tema relevante sobre como queijos de leitre cru podem contribuir com a nossa saúde.

Com o assunto que foi pauta do deputado Zé Silva em Brasília, nesse mês de dezembro, a intenção é mostrar que o alimento pode combater ‘‘doenças da modernidade’', como descreveu o profissional durante o seminário, explicando também as mudanças do nosso sistema imunitário.

“A microbiota biológica que está em nós vai mal, está em extinção e isso afeta directamente a nossa saúde: sofremos de ‘doenças da modernidade’, que afectam o nosso sistema imunitário (alergias, asma, pacientes auto-imunes, etc.), o nosso sistema nervoso sistema (Alzheimer, Parkinson, autismo, etc.), nosso metabolismo (diabetes, obesidade, etc.)’’, disse.

‘‘Descobrimos que a microbiota é menos diversificada em indivíduos doentes do que em indivíduos saudáveis. Em 2025, estas doenças da modernidade, ligadas à regressão da nossa miocrobiota, afetarão 1 em cada 4 europeus,” acrescentou Marc-André.

