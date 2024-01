Xi! O feijão salgou demais e você está achando que não tem como consertar? Tranquilize-se, pois tem jeito, e o chef e coordenador do curso de gastronomia da Anhembi Morumbi, Daniel Frenda, te ensina duas formas para reverter a situação.

A primeira forma para tirar o sal do feijão é colocar uma batata inteira e descascada para ferver junto do feijão já cozido (se for preciso pode adicionar mais água) , isso vai fazer com que ela sugue um pouco do sal enquanto cozinha. Já a outra maneira precisa de um pouco mais de tempo, mas também é super simples. Basta misturar um pouco de feijão sem tempero no cozimento do feijão salgado, dessa forma, o sabor fica equilibrado e você consegue corrigir o excesso de sal.

Gostou? Então confira mais dicas para contornar erros básicos da cozinha.