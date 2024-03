Descubra o segredo da pipoca com chocolate que é febre nas redes

Em parceria com a Mars, as redes do Cinemark lançaram um balde de pipoca doce com cobertura extra e M&M’s variados no topo do combo, resultando em uma explosão de sabores.

Conforme destacado na matéria de Giulia Howard, as caldas estão disponíveis em duas opções: ‘NutCream’ (chocolate com avelã) ou ‘Cream’ (chocolate branco), ampliando a variedade de texturas ao paladar. Além disso, é possível reproduzir a pipoca viral em casa, descobrindo que sua receita contém simples passos resguardados.

No TikTok, usuários compartilharam formas caseiras da mistura perfeita. Também dá para aprimorar as versões adicionando camadas entre as pipocas, resultando em um sabor mais uniforme.