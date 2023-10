Descubra o segredo do pão perfeito: Olivier Anquier revela sua receita exclusiva

É hora de aprender a fazer uma receita com um dos padeiros mais admirados do Brasil. Por isso, o Paladar pediu para o profissional Olivier Anquier dar o passo a passo de um pão caseiro dele, que, apesar de ser mestre na cozinha, simplificou para que todos possam fazer o pão à moda do chef.

São apenas 4 ingredientes e um pouco mais de 1 hora que você vai precisar para levar este pão de farinha de trigo para sua mesa. Mas lembre-se: não pode comê-lo quente, hein? E se você não sabe porquê, Olivier Anquier explica melhor aqui.

A receita completa do pão do padeiro mais admirado pode ser encontrada aqui. Ela é super fácil de fazer, e vai dar um gostinho de “quero mais”. Confira!

Receitas testadas e aprovadas

