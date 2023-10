Descubra o segredo para conservar seu café e potencializar o sabor

Uma das bebidas mais reconhecidas mundialmente é o café, que tem até um dia internacional dedicado a ele: 1° de outubro. Esse líquido escuro, com um sabor amargo característico, é preparado a partir dos grãos fermentados do fruto do cafeeiro. Após o processo de fermentação, os grãos são submetidos à secagem, torrefação e moagem.

Devido à sua imensa popularidade, o café está disponível em diversas variações, que podem variar de acordo com o tipo de grão (podendo ser de menor ou maior qualidade), a maneira como é servido e a forma como é consumido, entre outras características. Há uma infinidade de possibilidades para essa bebida versátil, que pode até mesmo ser usada como ingrediente em sobremesas.

Para manter a qualidade do café preparado em casa, é fundamental adotar alguns cuidados básicos. Pensando nisso, o Paladar reuniu algumas dicas essenciais. Para conferi-las e garantir a melhor qualidade do seu café, clique aqui.

